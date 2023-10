Ägypten will Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen lassen

Rafah: Israel und Ägypten sind offenbar bereit, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. US-Präsident Biden erklärte auf seiner Rückreise von einem Besuch in Israel, er habe mit dem ägyptischen Staatschef al-Sisi telefoniert. Dieser habe zugesagt, für den Anfang bis zu 20 Laster über den bislang geschlossenen Grenzübergang Rafah zu lassen. Laut Biden sollen sich auf Gaza-Seite Vertreter der Vereinten Nationen darum kümmern, die Hilfsgüter zu verteilen. Vorher seien aber noch Reparaturen an der Straße nötig. Vor Freitag seien die Lieferungen deshalb nicht zu erwarten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 02:00 Uhr