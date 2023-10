Ägypten will Laster mit Hilfsgütern in Gazastreifen lassen

Rafah: Ägypten ist offenbar bereit, einige Lastwagen mit humanitären Gütern über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen. Wie US-Präsident Biden mitteilte, hat ihm das der ägyptische Staatschef al-Sisi in einem Telefongespräch zugesagt. Demnach dürfen in einem ersten Schritt bis zu 20 LkW über den bislang geschlossenen Grenzübergang fahren. Biden betonte allerdings, sollte die im Gazastreifen herrschende Hamas die Lieferungen beschlagnahmen, würden diese sofort gestoppt. Unklar ist weiterhin, wann genau der Grenzübergang für die Laster geöffnet werden soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 01:00 Uhr