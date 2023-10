Ägypten will in den nächsten Tagen Hilfslieferungen nach Gaza durchlassen

Gaza: Der UN-Nothilfekoordinator Griffiths befürchtet, dass sich die humantäre Lage im Gazastreifen rasant verschlechtert. Auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates hat er betont, die Zerstörung des Al-Ahli-Krankenhauses setzte dem ohnehin maroden Gesundheitssystem schwer zu. Zuvor hatte US-Präsident Biden erste Details für Hilfslieferung in den Gaza-Streifen bekanntgebegeben. Demnach will Ägypten in den nächsten Tagen zunächst bis zu 20 Lkw mit Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah durchlassen. Das habe ihm Präsident al-Sisi in einem Telefonat zugesagt, sagte Präsident Biden auf dem Rückflug von Tel Aviv nach Washington. Laut Biden sind aber Reparaturen an der Straße nötig. Deswegen sei vor morgen keine Lieferung zu erwarten. Laut Ministerpräsident Netanjahu wird Israel von seinem Territorium keine Hilfslieferungen in den Gazastreifen starten, bis die dort herrschende Hamas all ihre rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 06:00 Uhr