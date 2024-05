Ägypten warnt Israel vor Gefährdung des Friedensabkommens

Kairo: Ägypten hat Israel davor gewarnt, den Frieden zwischen beiden Ländern zu gefährden. Ein hoher Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AP, Israels Vorgehen in Rafah bringe den gemeinsamen Friedensvertrag in Gefahr. Dieser wurde vor 45 Jahren abgeschlossen. Er gilt als Eckpfeiler für die Stabilität in der Region. Ägypten hat den Angaben zufolge bei Israel, USA und europäischen Regierungen Protest dagegen eingelegt, dass Israels Armee die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah besetzt hat. Diese wichtigste Zugangsstelle für Hilfsgüter in den Gazastreifen ist nun zu. Unterdessen gehen nach Angaben beider Seiten die Kämpfe im gesamten Gazastreifen weiter. Israel wiederum meldete Raketenbeschuss durch die Hamas auf Beerscheba und Aschkelon.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2024 16:30 Uhr