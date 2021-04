Ägypten transportiert 22 Mumien in feierlicher Prozession durch Kairo

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Die Mumien von 22 Königen und Königinnen des Alten Ägypten sind in einer feierlichen Prozession quer durch die Hauptstadt transportiert worden. Sie wurden vom Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz in das neu eingeweihte Museum für Ägyptische Zivilisation verlegt. Dort sollen sie künftig dauerhaft bleiben. Die Prozession wurde nach antikem Vorbild gestaltet - dekorierte Wagen fuhren die abgesperrte Nil-Promenade entlang, kostümierte Darsteller begleiteten den Zug. Unter den Mumien sind etwa die des bedeutenden Pharaos Ramses II. und die der legendären Königin Hatschepsut.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.04.2021 22:15 Uhr