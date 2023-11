Ägypten öffnet Grenzübergang für Ausreise von Verletzten und Ausländern

Rafah: Im Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas gibt es einen humanitären Korridor an der Grenze vom Gaza-Streifen nach Ägypten. Verletzte Palästinenser werden in Krankenwagen des Roten Halbmondes zur medizinischen Versorgung nach Ägypten gebracht, die Rede ist von etwa 90 schwerverletzten Menschen. Laut einem Hamas-Sprecher wurde Ägypten eine Liste mit 4.000 Personen übermittelt, die nicht im Gazastreifen behandelt werden können. Nach Angaben der palästinensischen Behörde am Grenzübergang sind inzwischen auch erste Ausländer oder Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft in Ägypten eingetroffen. Insgesamt sollen sich tausende Menschen aus mehr als 40 Ländern im Gazastreifen aufhalten, etwa 400 von ihnen könnten heute ausreisen. Zugleich gehen aber auch die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas weiter und fordern Tote und Verletzte. Auch im von Israel besetzen Westjordanland soll es Todesopfer nach Militäreinsätzen dort geben. Diese Berichte lassen sich aber nicht unabhängig überprüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 16:00 Uhr