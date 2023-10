Ägypten öffnet angeblich Grenzübergang zum Gaza-Streifen

Kairo: Ägypten ist offenbar doch bereit, Flüchtlinge aus dem Gaza-Streifen ins Land zu lassen. Medienberichten zufolge soll der Grenzübergang Rafah geöffnet werden - zumindest bis heute Nachmittag. In erster Linie sollen ausländische Staatsangehörige den von der Terrororganisation Hamas beherrschten Küstenstreifen verlassen dürfen. Die israelische Armee hat vor kurzem versichert, sie setze ihre Angriffe auf den Fluchtwegen vom Norden in den Süden Gazas aus. Bis 12 Uhr Mittag werde man von weiteren Militärschlägen absehen, heißt es in einer Erklärung. Die Bevölkerung solle diese kurze Zeit nutzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Derweil verschärft sich die Lage im Norden Israels. Die Behörden wollen alle Ortschaften an der Grenze zum Libanon evakuieren lassen. Auf libanesischer Seite befinden sich die Stellungen der radikal-islamischen Hisbollah.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 10:00 Uhr