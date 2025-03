Ägypten kritisiert israelische Blockade von Hilfslieferungen den Gazastreifen

Kairo: Ägypten kritisiert die Entscheidung der israelischen Regierung, sämtliche Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu blockieren. Das Land setze damit "Hunger als Waffe ein". Mit der Blockade der Grenzübergänge will der israelische Ministerpräsident Netanjahu den Druck auf die islamistische Hamas erhöhen, nachdem gestern die erste Phase der Waffenruhe auslief. Beide Seiten konnten sich noch auf keine Fortsetzung einigen. Ägypten vermittelt in den Verhandlungen über den Gaza-Krieg zwischen den beiden Konfliktparteien. Der ägyptische Außenminister rief dazu auf, die nächste Phase der Waffenruhe unverzüglich umzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 16:00 Uhr