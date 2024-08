Ägypten, Katar und USA fordern neue Gespräche über Waffenruhe im Gazastreifen

Kairo: Die Staats- und Regierungschefs von Ägypten, Katar und den USA haben Israel und die islamistische Hamas aufgefordert, wieder über eine Waffenruhe zu verhandeln. Beide Seiten sollten am 15. August zusammenkommen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Gespräche könnten entweder in Doha oder in Kairo stattfinden. Ein Rahmenabkommen liege auf dem Tisch, nun müssten nur noch die Details geklärt werden. Israels Ministerpräsident Netanjahu hat angekündigt, Vertreter zu dem Treffen zu schicken. Die Terrororganisation Hamas hat sich noch nicht geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 06:00 Uhr