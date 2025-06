Ägypten fordert Genehmigung für Protestmarsch nach Rafah

Kairo: Aus Solidarität mit den Palästinensern haben sich hunderte internationale Aktivisten auf den Weg zum Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen gemacht. Sie wollen dort mehrere Tage demonstrieren und auf die Not in dem von Israel abgeriegelten Gebiet aufmerksam machen. Ägypten fordert dafür offizielle Genehmigungen, die beim Außenministerium beantragt werden müssen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs gelten besondere Zugangsregeln für die Grenzregion. Inzwischen meldet Israel, dass die Armee im Gazastreifen die Leichen zweier Geiseln geborgen hat, die beim Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 getötet worden sein sollen.

