Ägypten bekommt von der EU Milliardenhilfen

Kairo: Die Europäische Union hat sich auf Milliardenhilfen für Ägypten geeinigt. Damit soll das Land seine Wirtschaftsprobleme in den Griff bekommen. Geplant sind Kredite in Höhe von vier Milliarden Euro. Das Geld soll in mehreren Tranchen gezahlt werden. Die Freigabe ist mit Auflagen verbunden. Die Hilfszahlungen fließen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Ägypten. Diese war im vergangenen Jahr geschlossen worden, um unerwünschte Migration einzudämmen. Die Kredite müssen noch formell vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 01:00 Uhr