Adidas will Kanye-West-Produkte verkaufen und Geld spenden

Herzogenaurach: Der Sportartikelhersteller Adidas will Teile einer Bekleidungsserie des umstrittenen Rappers Kanye West weiterhin verkaufen, die Gewinne daraus aber spenden. Adidas hatte nach antisemitischen Äußerungen Wests die Zusammenarbeit beendet und durch die geplatzte Kooperation im ersten Quartal Verluste in Millionenhöhe gemacht. Von den Einnahmen aus dem Verkauf der "Yeezy"-Reihe soll ein "signifikanter Betrag" an Organisationen gehen, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen, teilte Adidas mit. Die komplette Vernichtung der Kollektion hätte Adidas nach Angaben des Unternehmens 700 Millionen Euro gekostet. Durch Verkauf und Spende sollten nun zumindest die Vernichtungskosten von 200 Millionen Euro gespart werden, teilte die Firma mit.

