Adidas will Kanye-West-Produkte verkaufen und Geld spenden

Kurzmeldung ein/ausklappen Pflegekräfteanwerbung aus Braslien, Mexiko und Indonesien geplant

Berlin: Die Bundesregierung will Anwerbeprogramme für Pflegekräfte auf Lateinamerika und Asien ausdehnen. Bundesarbeitsminister Heil sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man werde gemeinsam mit der Wirtschaft eine Anwerbe-Strategie in Ländern umsetzen, in denen es mehr gut ausgebildete Menschen gebe als dort gebraucht würden. Ein Schwerpunkt soll Brasilien sein, wohin Heil gemeinsam mit Außenministerin Baerbock reisen will. Dort sei das Arbeitskräftepotenzial in der Pflege sehr groß. Darüber hinaus gebe es Absprachen mit Indonesien und Mexiko.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2023 02:00 Uhr