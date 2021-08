Adidas verkauft Reebok an US-Unternehmen

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herzogenaurach: Der Sportartikelhersteller Adidas verkauft seine Tochterfirma Reebok und will sich künftig auf die Stärkung seiner Marke konzentrieren. Nach Konzernangaben geht Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro an das US-Unternehmen Authentic Brands Group. Der Abschluss der Transaktion soll im ersten Quartal 2022 stattfinden. Einen großen Teil des Barerlöses plant adidas an Aktionäre auszuschütten. 2006 hatte adidas Reebok erworben - das auf Damen-Sportbekleidung spezialisierte Unternehmen galt jedoch stets als Sorgenkind innerhalb des Konzerns.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 23:00 Uhr