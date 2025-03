Adidas streicht Arbeitsplätze in Bayern

Herzogenaurach: Adidas baut Stellen in Bayern ab. In der Konzernzentrale im fränkischen Herzogenaurach sollen bis zu 500 der aktuell 5.800 Jobs gestrichen werden. Vorstandschef Gulden hat entsprechende Gerüchte am Vormittag bestätigt. Adidas müsse Entscheidungen dezentraler treffen. Man könne nicht von Herzogenaurach aus bestimmen, was sich in Ländern wie den USA oder China gut verkauft, sagte Gulden. Der zweitgrößte Sportartikelhersteller weltweit hatte zwar Umsatz und Gewinn steigern können - ist am Aktienmarkt aber unter Druck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 12:00 Uhr