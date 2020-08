Adidas rechnet mit weiterer Erholung des Geschäfts

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herzogenaurach: Der Sportartikelhersteller Adidas sieht nach einem coronabedingt schwachen zweiten Quartal wieder Licht am Ende des Tunnels. So rechnet der Konzern damit, dass der Umsatz in den nächsten drei Monaten nicht mehr so stark einbricht wie zuletzt. Adidas erwartet im dritten Quartal sogar wieder einen Betriebsgewinn zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Dazu trägt vor allem das Online-Geschäft bei. Bereits im April und im Mai stieg der Umsatz über das Internet um 93 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 14:00 Uhr