Adidas bekommt Milliardenkredit der Förderbank KfW

Der fränkische Sportartikelhersteller Adidas erhält in der Corona-Krise einen Kredit von der staatlichen Förderbank KfW. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um 2,4 Milliarden Euro. Laut Adidas kommen noch Zusagen von sieben Partnerbanken in Höhe von 600 Millionen Euro hinzu. Vorstandschef Rorsted betonte, dass die in Anspruch genommenen Kredite so schnell wie möglich inklusive Zinsen und Gebühren zurückgezahlt würden. Steuergelder würden nicht einfließen. Zu den Konditionen des Kredits gehört, dass Adidas während der Laufzeit keine Dividende an seine Aktionäre zahlen darf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 01:00 Uhr