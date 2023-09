ADAC zählt wieder viel mehr Staus in den Sommerferien

München: Der Urlauberverkehr in den Sommerferien hat wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Zu diesem Schluss kommt der ADAC in seiner Staubilanz. Demnach wurden zwischen Mitte Juni und Mitte September über 120.000 Staus gemeldet - 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem waren die Staus länger und lösten sich langsamer auf. Weitere Details der Auswertung will der ADAC am späten Vormittag veröffentlichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 11:00 Uhr