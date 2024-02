ADAC: Wieder deutlich mehr Staus

München: Auf den deutschen Autobahnen gab es 2023 deutlich mehr Staus und stockenden Verkehr als im Jahr davor. Das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 wurde allerdings nicht erreicht, so heißt es in der neuen ADAC-Staubilanz. Danach wurden im vergangenen Jahr auf den Autobahnen 691 Staus mit einer Länge von mindestens 20 Kilometern registriert. Die meisten Staus gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Die Hoffnung, dass mit der Einführung des Deutschland-Tickets viele Pendler vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen und es damit weniger Staus gibt, hat sich laut ADAC nicht erfüllt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 03:00 Uhr