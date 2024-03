ADAC warnt zur Zeitumstellung vor Wildunfällen

München: Wegen der Umstellung auf Sommerzeit warnt der ADAC vor Wildunfällen. Hintergrund ist, dass in den Tagen danach wieder mehr Autofahrer in der morgendliche Dämmerung unterwegs sind. Dann sind aber auch Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine besonders aktiv. Sie überqueren häufig die Fahrbahn, um nach dem Schlafen zu ihrem Futterplatz zu gelangen. Dazu kommt laut ADAC, dass die Autofahrer weniger aufmerksam sind, weil ihnen eine Stunde Schlaf fehlt. Nach Berechnungen des Fraunhofer Instituts gibt es an den Tagen nach der Uhrenumstellung ungefähr zehn Prozent mehr tote Wildtiere als vorher. In der kommenden Nacht werden die Uhren von zwei auf drei Uhr vorgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 19:00 Uhr