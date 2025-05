ADAC verzeichnet neuen Mitglieder-Rekord - Präsident Reinicke wiedergewählt

München: Der ADAC hat so viele Mitglieder wie noch nie. Wie der Verein mitgeteilt hat, ist die Zahl im letzten Jahr auf mehr als 22 Millionen gestiegen. Das ist ein weiteres Plus von rund 400.000 Mitgliedern. ADAC-Präsident Christian Reinicke ist am Nachmittag bei der Hauptversammlung in Berlin wiedergewählt worden. Er erhielt 96 Prozent der Stimmen. In seiner Rede hatte Reinicke betont, bei Qualität und Service dürfe der ADAC keine Abstriche machen.

