ADAC testet Bahnhöfe für Fernbusse

München: In einem Test des ADAC haben viele der größeren Fernbusbahnhöfe in Deutschland eher schlecht abgeschnitten. Dem Automobilclub zufolge mangelt es vor allem an Kundenfreundlichkeit und Komfort. Im Ranking mit elf begutachteten Haltestellen erreichte der Busbahnhof am Stuttgarter Flughafen als einziger die Note "sehr gut", fünf weitere Terminals erhielten gute Bewertungen, drei waren "ausreichend", unter anderem fiel Nürnberg als "mangelhaft" durch. In vielen Fällen monierten die ADAC-Tester fehlende elektronische Anzeigetafeln und Dächer über den Bahnsteigen. Oft gab es auch keinerlei Durchsagen mit Fahrgastinformationen oder nicht ausreichend Sitzplätze im Wartebereich. Durchgängige Barrierefreiheit zum Beispiel war bei mehr als der Hälfte der Bahnhöfe nicht vorhanden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 11:15 Uhr