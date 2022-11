ADAC sieht in falsch geparkten LKW an Rastanlagen Sicherheitsrisiko

Umweltorganisationen kritisieren Scholz-Rede bei Klimagipfel

Scharm el Scheich: Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten beraten die Vertreter von rund 200 Staaten weiter über Mittel im Kampf gegen die Erderwärmung. Bundeskanzler Scholz wird an mehreren hochrangig besetzten Runden teilnehmen. In seiner Rede gestern Abend hatte Scholz unter anderem vor einer Renaissance der fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle gewarnt. Zumindest in Deutschland werde es diese auch nicht geben, hatte er betont. Umweltschutzorganisationen verweisen allerdings darauf, dass Deutschland wegen der Abkoppelung von russischem Gas die Kohlekraftwerke länger am Netz lässt und die Erschließung neuer Gasfelder fördern will. Kritik gab es auch an Scholz' Ankündigung, für einen neuen Schutzschirm für Klimarisiken. Schon Amtsvorgängerin Angela Merkel habe zugesagt, die Mittel für den Klimaschutz bis 2025 auf sechs Milliarden Euro zu erhöhen. Damit, so heißt es vom WWF, habe Scholz keine neuen Signale gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2022 06:00 Uhr