ADAC ruft zum Spritsparen auf

Russland stoppt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien

Warschau: Russland hat seine Erdgaslieferungen an die EU-Staaten Polen und Bulgarien eingestellt. Heute Früh zeigen Daten des Europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber, dass der tatsächliche Gasdurchfluss durch die Jamal-Pipeline von Belarus nach Polen um kurz nach vier Uhr bei null Kilowattstunden lag. Am Abend hatten die Regierungen in Warschau und Sofia mitgeteilt, ab heute keine Lieferungen des russischen Staatskonzerns Gazprom mehr zu erhalten. Beide EU-Länder weigern sich, das Gas in Rubel zu bezahlen, so wie es Russland inzwischen fordert. Direkte Auswirkungen auf Deutschland hat der Stopp nach derzeitigem Stand nicht. Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, die Versorgungssicherheit sei weiter gewährleistet. Die Lage werde aber genau beobachtet. Nach Angaben der Bundesnetzagentur füllen sich die Erdgasspeicher in Deutschland langsam wieder. Der Stand wird derzeit mit gut 33 Prozent angegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2022 08:00 Uhr