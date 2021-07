ADAC rechnet mit mehr Staus zu Fereienbeginn

München: Der ADAC rechnet in den anstehenden Sommerferien in Bayern mit mehr Staus als vor Corona. Schon an den ersten Wochenenden der Sommerferien in anderen Bundesländern habe man deutschlandweit rund 15.000 Staumeldungen gehabt - etwa 2.000 mehr als 2019. Hauptgrund sei das veränderte Reiseverhalten. Die Menschen fahren mehr mit dem Auto und fliegen weniger. Lange Wartezeiten sind laut ADAC an den Grenzübergängen nach Österreich wegen Corona-Kontrollen zu erwarten. Am Übergang Passau-Suben habe es bereits am vergangenen Wochenende zwei Stunden Wartezeit gegeben, mit Beginn der Sommerferien in Bayern am Freitag werde sich die Situation verschärfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.07.2021 20:15 Uhr