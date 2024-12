ADAC meldet weniger Verkehrstote 2024

München: In Deutschland ist die Zahl der Verkehrstoten offenbar weiterhin rückläufig. Dazu hat der ADAC jetzt Zahlen veröffentlicht, wonach es heuer mit 2760 Todesfällen 79 weniger gegeben hat als im Vorjahr - das entspricht einem Minus von 2,8 Prozent. Auch die Zahl der im Straßenverkehr Verunglückten sei leicht zurückgegangen. Trotz der positiven Tendenz sei aber noch mehr möglich, so der Auto-Club. Neue Fahr-Assistenzsysteme und sogenannte Totwinkel-Assistenten bei Lkw könnten helfen, schwere Unfälle besser zu vermeiden. Auch sollten Jugendliche schon ab 16 Jahren den Führerschein machen können, um in Begleitung mehr Zeit zu bekommen, Risiken zu erkennen und zu vermeiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2024 09:45 Uhr