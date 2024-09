ADAC legt Stau-Bilanz zu Sommerferien vor

München: Während der Sommerferien in diesem Jahr ist das Staugeschehen auf Autobahnen in Deutschland leicht zurückgegangen. Laut dem ADAC standen die Reisenden insgesamt auf rund 205.000 Kilometern im Stau. Das sind fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Am stärksten betroffen waren demnach der Autobahnring München A99, gefolgt von der A8 und der A3.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2024 02:00 Uhr