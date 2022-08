ADAC kritisiert Spritpreise als deutlich zu hoch

Lindner verteidigt seine Steuerpläne gegen Kritik

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner von der FDP hat mit scharfen Worten seine Steuerpläne gegen Kritik der Koalitionspartner verteidigt. Dem Handelsblatt sagte er, wer gegen einen Abbau der sogenannten kalten Progression in der Einkommenssteuer sei, der nehme die Mitte der Gesellschaft in Geiselhaft. SPD und Grüne würden am liebsten die IT-Spezialistin, den Herzchirurgen und den Unternehmer belasten. Da sei bisweilen ein klassenkämpferischer Ton in der Debatte, so Lindner. Er sei auch dagegen, die sogenannte Reichensteuer zu erhöhen. Sie greift ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 280.000 Euro und beträgt 45 Prozent - drei Prozentpunkte mehr als der übliche Höchstsatz.

