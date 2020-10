ADAC bemängelt zu schmale Radwege

WHO warnt vor Rückschritt im Kampf gegen Tuberkulose

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor Rückschritten im Kampf gegen Tuberkulose. Zur Begründung hieß es, besonders schwer betroffene Länder wie Indien und Südafrika leiteten wichtige Ressourcen in die Bekämpfung der Corona-Pandemie um. Die WHO befürchtet daher, dass in diesem Jahr bis zu 400.000 Menschen mehr an Tuberkulose sterben könnten. Im vergangenen Jahr starben weltweit 1,4 Millionen Menschen an der Lungenkrankheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.10.2020 02:00 Uhr