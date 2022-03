Achtzehnjähriger tötet in Schweden zwei Schulangestellte

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Malmö: Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium in Schweden sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 18-Jähriger festgenommen. Er soll am späten Montagnachmittag mit einem Messer und einer Axt bewaffnet in die Schule eingedrungen sein. Die beiden getöteten Frauen waren Angestellte der Schule. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.03.2022 05:00 Uhr