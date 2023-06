Achtjähriger stirbt nach Baum-Unglück im Landkreis Forchheim

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck diskutiert in Nürnberg mit "Letzter Generation"

Nürnberg: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat davor gewarnt, apokalyptische Szenarien zu verwenden, um Forderungen nach mehr Klimaschutz zu unterstreichen. Beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg sagte der Grünen-Politiker, eine ständige Überbietung des Negativen führe nicht dazu, dass die Gesellschaft an Verbesserung, Hoffnung und Zuversicht arbeite. Protest müsse deswegen so ausgerichtet werden, dass Menschen auch teilhaben wollten an einer Veränderung. Bei der Podiumsdiskussion war auch die Sprecherin der Klimaprotestbewegung "Letzte Generation", Hinrichs, dabei. Sie unterstrich die Forderung nach einem Gesellschaftsrat. Die Regierungen der vergangenen 40 Jahre hätten es "verbockt", genug zur Abwendung der Erderwärmung zu unternehmen. Zuvor hatten sich in Nürnberg acht Klimaaktivisten an zwei Stellen vor dem Hauptbahnhof festgeklebt. Der Straßenverkehr kam daraufhin zum Erliegen .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 13:00 Uhr