Achtjährige in bayerisch-tschechischem Grenzgebiet wird weiter vermisst

Pflicht zur Kontaktdatenerfassung entfällt auf breiter Front

München: In Bayern entfällt auf breiter Front die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Wie das Kabinett beschlossen hat, müssen Kunden und Besucher insbesondere in der Gastronomie und bei kulturellen Veranstaltungen ab Freitag keine persönlichen Daten mehr angeben. Nötig sind Kontaktdaten dann nur noch in Bereichen mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen. Dazu zählen demnach alle geschlossenen Veranstaltungen mit mehr als tausend Personen, Clubs, Diskotheken und ähnliche Freizeiteinrichtungen sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik. Auch bei körpernahen Dienstleistungen und in Gemeinschaftsunterkünften müssen Kontakte in Bayern weiter erfasst werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 13:45 Uhr