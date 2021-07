Achtelfinal-Tag in Wimbledon mit Zverev und Kerber steht an

Hacker wollen 70 Millionen Dollar Lösegeld für Freigabe von Daten

Washington: Der Hackerangriff auf ein IT-Unternehmen in den USA hat nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik auch Auswirkungen auf Deutschland. So sei mindestens ein IT-Dienstleister mit mehreren Tausend Kunden betroffen; im Lauf des Tages rechne man sicher mit weiteren Fällen, hieß es. Mittlerweile hat die verantwortliche Hackergruppe ihre Lösegeldforderung veröffentlicht. Auf ihrem Blog postete sie heute früh, dass sie 70 Millionen Dollar will, um die Daten wieder freizugeben. Die Cybersicherheitsfirma Recorded Future hält den Eintrag mit der Forderung für echt. Der Hackerangriff begann am Freitag: Daten Tausender Kunden des IT-Dienstleisters Kaseya wurden blockiert und deren Systeme so lahmgelegt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.07.2021 11:45 Uhr