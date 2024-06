Achtelfinal-Partie der DFB-Elf wird wegen Gewitters unterbrochen

Dortmund: Wegen eines heftigen Gewitters mit Starkregen und Hagel ist die Achtelfinal-Partie zwischen Deutschland und Dänemark bei der Fußball-EM unterbrochen worden. In der 35. Minute wies der Schiedsrichter beide Mannschaften an, den Rasen vorsichtshalber zu verlassen - bei einem Spielstand von 0:0. Seit 22 Uhr wird wieder weitergespielt. - Vor dem Spiel hatte Bundeskanzler Scholz am Abend ein positives Zwischenfazit der Fußball-Heim-EM gezogen. Im ZDF sagte Scholz am Abend wörtlich: "Es ist einfach eine gute Stimmung, und man hat das Gefühl, es geht ein guter Geist aus von Deutschland." In der ersten Achtelfinal-Partie hat die Schweiz Titelverteidiger Italien besiegt - mit 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 22:00 Uhr