Acht Verletzte bei Motorschlittenunfall auf Kindergeburtstag

Bischofswiesen: Bei einem Unfall im Skigebiet am Götschen sind am Nachmittag acht Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren sechs Kinder bei einer Geburtstagsfeier auf einen Motorschlitten geklettert, um an einer Rundfahrt teilzunehmen. Plötzlich beschleunigte das Gefährt und durchbrach ein Rolltor. Zwei Erwachsene und sechs Kinder im Alter zwischen zwei und zehn Jahren wurden verletzt - einige von ihnen so schwer, dass sie mit Hubschrauber und Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Unklar ist bislang, warum der Motorschlitten plötzlich beschleunigte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.03.2025 20:00 Uhr