Acht Verletzte bei Blitzeinschlag in Delmenhorst

Delmenhorst: Bei einem Blitzeinschlag in einem Park in Delmenhorst in Niedersachsen sind acht Menschen verletzt worden. Ein fünfjähriger Junge und ein 14jähriges Mädchen mussten reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Die Eltern hatten mit ihren fünf Kindern und einem weiteren Verwandten unter einem Baum Schutz vor einem einsetzenden Gewitter gesucht, als in unmittelbarer Nähe ein Blitz einschlug.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 02:00 Uhr