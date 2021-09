Acht Tote bei Schüssen in russischer Universität

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Perm: In der russischen Großstadt Perm am Ural hat ein Mann in einer Hochschule um sich geschossen und acht Menschen getötet. Mehr als 20 weitere wurden den Behörden zufolge verletzt. Zum Schützen heißt es, er sei festgenommen. Andere Quellen berichten dagegen, er sei getötet worden. Nach lokalen Medien handelt es sich bei dem Attentäter um einen 18-Jährigen, der in sozialen Medien ein Bild von sich mit Gewehr, Helm und Munition verbreitet hatte. Die Bundesregierung äußerte sich bestürzt über die Tat. Regierungssprecher Seibert sagte: "Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei den Angehörigen der Ermordeten und natürlich bei denen, die jetzt in den Krankenhäusern mit den Folgen ringen."

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 20.09.2021 13:00 Uhr