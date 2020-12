Acht oberfränkische Landkreise müssen Impfstart verschieben

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Coburg: Die Corona-Impfungen in Bayern mit den ersten knapp 10.000 Dosen ist an vielen Orten gut angelaufen. Größere Probleme gab es allerdings in Oberfranken. Dort wurde der Impfstart in acht Landkreisen und den dazugehörigen kreisfreien Städten verschoben. Grund dafür war eine zeitweise unterbrochene Kühlkette. Unter anderem in der Stadt Coburg, die derzeit mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 543 deutscher Top-Hotspot ist, kann heute nicht mehr geimpft werden. Ein ähnliches Problem mit unzureichend gekühltem Impfstoff im Regierungsbezirk Schwaben stellte sich am Nachmittag als weniger gravierend heraus. Dort konnte nach einer Prüfung durch den Hersteller und das Gesundheitsministerium mit dem Impfen begonnen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 21:00 Uhr