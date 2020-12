Acht oberfränkische Landkreise müssen Impfstart verschieben

Run auf Skipisten in Österreich

Wien: Trotz der Corona-Auflagen verzeichnen die Skigebiete in Österreich und der Schweiz einen großen Andrang. Weil es gestern und heute teils zum Verkehrschaos kam, sperrten einige Regionen den Zutritt, zum Beispiel in Kärnten oder in Vorarlberg. In Österreich sind viele Skigebiete auch in der Pandemie geöffnet, allerdings praktisch nur für Einheimische, da für Anreisende aus dem Ausland eine zehntägige Quarantänepflicht gilt, was viele abschreckt. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden. In der Schweiz sind die Skigebiete auch für Touristen geöffnet. Dort kam es teils zu langen Warteschlangen an den Skiliften - ohne Maske und Abstand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 14:00 Uhr