Acht norwegische Leopard-2-Panzer in Ukraine angekommen

Kurzmeldung ein/ausklappen Diese Woche wird der Münchner Flughafen erneut bestreikt

München: Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter: Am Donnerstag ist der Flughafen München wieder betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal dort am 23. März zu einem sechsstündigen Ausstand aufgerufen. Der Streik beginnt in der Früh um acht Uhr und soll am frühen Nachmittag enden. Aufgrund des Streiks ist mit verlängerten Wartezeiten zu rechnen. Passagiere sollen deshalb früher an den Flughafen kommen, heißt es von Verdi. Schon für diesen Dienstag sind weitere Warnstreiks in Bayern geplant - vor allem in Kitas, in der Verwaltung und in Kliniken. In München sind praktisch alle Bereiche des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 16:00 Uhr