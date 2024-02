Acht Monate Bewährungsstrafe für Ex-Kanzler Kurz

Wien: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Wien sah es als erwiesen an, dass Kurz vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre die Unwahrheit gesagt hat. Der Ex-Kanzler habe bei der Berufung des Aufsichtsrats der Staatsholding Öbag einen größeren Einfluss ausgeübt, als zugegeben. Kurz will gegen das Urteil in Berufung gehen. Er war 2021 infolge der Ibiza-Affäre aus der Politik ausgestiegen und arbeitet mittlerweile für eine Reihe internationaler Unternehmen.

