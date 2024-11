Acht Mitglieder der "Sächsischen Separatisten" festgenommen

Karlsruhe: In Sachsen und Polen sind acht mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Gruppierung festgenommen worden. Sie sollen der Vereinigung "Sächsische Separatisten" angehören, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die Ideologie ihrer Mitglieder sei von rassistischen, antisemitischen und in Teilen apokalyptischen Vorstellungen geprägt, erklärte die Behörde. Sie sollen sich auf einen Zusammenbruch Deutschlands vorbereitet haben, um dann mit Waffengewalt Gebiete zu erobern. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, die Sicherheitsbehörden hätten frühzeitig militante Umsturzpläne von Rechtsterroristen vereitelt. Die Festgenommenen im Alter zwischen 21 und 25 Jahren sind alle deutsche Staatsbürger; sie sollen noch heute dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 17:00 Uhr