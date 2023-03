Acht Menschen sterben bei Amoklauf in Hamburger Zeugen Jehovs-Gemeinde

Meldungsarchiv - 10.03.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Bei einem Amoklauf sind am Abend in der Hansestadt acht Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Täter sein. Das hat die Polizei inzwischen bestätigt. Die Tat ereignete sich in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas nach einem Gottesdienst. Ersten Erkenntnissen zufolge schoss ein Mann zunächst durch die Fenster auf die Gläubigen. Dann drang er in das Gebäude ein und feuerte weiter. Die Polizei war schnell vor Ort. Sie fand im oberen Stockwerk des Hauses eine Leiche, die sie für den Täter hält. Bundeskanzler Scholz sprach von einer brutalen Gewalttat. Auf Twitter schrieb er, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen - und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich hätten. Am Mittag will die Polizei bei einer Pressekonferenz über die bisherigen Erkenntnisse zur Tat informieren. In einer Stellungnahme zeigten sich die Zeugen Jehovas tief betroffen. Seelsorger der Gemeinde würden die Familien der Opfer und Augenzeugen betreuen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 11:00 Uhr