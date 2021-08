Acht Menschen sterben bei Absturz eines Löschflugzeugs

Maas erklärt zügige Evakuierung deutscher Diplomaten aus Afghanistan zum oberstes Gebot

Berlin: Angesichts des schnellen Vormarschs der Taliban hat Außenminister Maas die zügige Evakuierung deutscher Diplomaten und anderer Mitarbeiter zum obersten Gebot erklärt. Der "Bild am Sonntag" sagte er: "Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen." Man sei für alle Szenarien vorbereitet. Nach Informationen der Zeitung fliegen an diesem Montag Maschinen der Luftwaffe nach Kabul, um das Botschaftspersonal zu evakuieren. Voraussichtlich werde es in Taschkent in Usbekistan Zwischenlandungen geben. Für die Passagiere soll es demnach dann mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gehen. Die Bundesregierung ist laut Maas mit dem Bundestag über ein Mandat für den Evakuierungseinsatz im Gespräch. Zuvor hatten Kanzlerin Merkel und mehrere Minister in einer Krisensitzung über den Einsatz beraten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 01:00 Uhr