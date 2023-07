Acht Männer und Frauen mit bayerischem Dialektpreis ausgezeichnet

Kurzmeldung ein/ausklappen Naturkatastrophen richten überduchschnittlich hohe Schäden an

München: Neben hohen Temperaturen sind auch häufigere Naturkatastrophen Folgen des Klimawandels. In den ersten sechs Monaten des Jahres richteten sie überdurchschnittlich hohe Schäden an. Das teilte der weltweit größte Rückversicherer Munich Re mit. Er bezifferte die Schadenssumme durch extreme Wetterereignisse aber auch Erdbeben auf umgerechnet rund 100 Milliarden Euro In Europa schlugen demnach vor allem schwere Überschwemmungen zu Buche. Die mit Abstand verheerendste Naturkatastrophe war den Angaben aber zufolge die Erdbebenserie in der Türkei und Syrien Anfang Februar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2023 20:15 Uhr