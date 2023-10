Acht LKW mit Hilfsgütern erreichen den Gazastreifen

Rafah: Die Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen mit dringend benötigten Hilfsgütern läuft weiter schleppend. Heute passierten acht Lastwagen von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah, bestätigte ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds. Der Hilfskonvoi bringt Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente in die Region. Treibstoff gelangt weiter nicht in den Gazastreifen. Israel verhindert das, weil befürchtet wird, dass die Hamas ihn für militärische Zwecke nutzen könnte. Krankenhäuser benötigen aber nach UN-Angaben dringend Treibstoff, um Notstrom-Generatoren betreiben zu können. Indessen gehen die Angriffe in der Region weiter. Das israelische Militär sprach vom Bombardement mehrere Ziele im Gazastreifen. Die Hamas feuerte nach eigenen Angaben zwei Langstreckenraketen in Richtung Haifa und Eilat. Berichte über Verletzte oder Schäden liegen bislang nicht vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2023 18:45 Uhr