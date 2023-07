Acht Formel-1-Fahrer in Österreich werden nachträglich bestraft

Kurzmeldung ein/ausklappen Bürgermeister von Allersberg und Karlstein am Main werden wiedergewählt

Allersberg: In Allersberg in Mittelfranken bleibt Daniel Horndasch Bürgermeister. Der parteilose Kandidat hat sich bei der Wahl mit knapp 68 Prozent der Stimmen gegen Markus Zurwesten von der CSU durchgesetzt. In Karlstein am Main in Unterfranken kann der amtierende Bürgermeister Peter Kreß von der FDP weitermachen. Die Grünen-Politikerin Barbara Hofmann landete weit abgeschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2023 01:00 Uhr