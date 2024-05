Abzug der Fregatte "Hessen" schwächt EU-Mission "Aspides"

Brüssel: Der Abzug der deutschen Fregatte "Hessen" aus dem Roten Meer hat die EU-Mission "Aspides" zum Schutz von Handelsschiffen offenbar stark geschwächt. Nach einem Spiegel-Bericht hat der griechische Kommandeur der Mission, Gryparis, vergangene Woche bei einer vertraulichen Sitzung in Brüssel Alarm geschlagen: Mit den verbleibenden drei Fregatten könne er seinen Auftrag nicht mehr erfüllen, Schiffe vor den Angriffen der Huthi aus dem Jemen zu schützen. Gryparis nannte demnach eine Anzahl von maximal vier Handelsschiffen pro Tag, die man noch sicher durch die Meerenge vor dem Jemen eskortieren könne. Die Bundeswehr hatte den Einsatz der Fregatte "Hessen" am 20. April beendet. Ab August soll sich ein anderes deutsches Kriegsschiff an der Mission im Roten Meer beteiligen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 07:30 Uhr