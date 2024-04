Abtreibungsrecht könnte auf den Prüfstand kommen

Berlin: Das Abtreibungsrecht in Deutschland könnte wieder zum Streitthema werden. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet, empfiehlt eine Expertenkommission, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen generell zu erlauben. Offiziell vorgestellt wird der Bericht erst kommende Woche. Die Union hat die Bundesregierung aber schon davor gewarnt, den Paragrafen 218 abzuschaffen oder abzuschwächen. Laut CDU-Chef Merz würde sie damit einen weiteren gesellschaftspolitischen Großkonflikt in das Land hineintragen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt drohte mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Von Sozialverbänden gab es unterschiedliche Äußerungen: Die katholische Caritas verteidigte die aktuelle Regelung als ausgewogenes Konzept, das Leben des Kindes und Selbstbestimmung der Frau schütze. Pro Familia hingegen forderte, Abtreibungen vollständig zu entkriminalisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 22:00 Uhr