Abtreibungsdrama gewinnt Goldenen Löwen beim Filmfest Venedig

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Venedig: Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das Abtreibungsdrama "L'événement - Das Ereignis" der französischen Regisseurin Audrey Diwan. Das gab die Jury am Abend bekannt. Das Werk erzählt von einer jungen Studentin, die 1963 in Frankreich abtreiben möchte - doch das ist illegal. Als beste Schauspielerin wurde Pénélope Cruz ausgezeichnet, für eine der beiden Hauptrollen in „Madres paralelas“ von Regisseur Pedro Almodóvar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 02:00 Uhr